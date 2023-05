Pallanuoto Serie A2 femminile, la capolista Cosenza affonda anche Volturno e resta imbattuta

Cosenza Pallanuoto 13- Volturno Sporting Club 12

La Cosenza Pallanuoto chiude la stagione regolare di Serie A2 con la vittoria per 13-12 sulle casertane del Volturno. E batte anche un record non scontato: la squadra del presidente Francesco Manna non ha mai perso. 14 gare giocate, 12 vittorie e due pareggi.

La squadra calabrese si consacra quindi capolista imbattuta del girone Sud con ben 38 punti ed ora può pensare serenamente alla finale playoff, nella quale dovrà affrontare la vincente, al meglio delle tre gare, tra Aquatica Torino e Napoli Lions.

Soddisfatto mister Fasanella al termine dell’incontro con Volturno, nonostante la vittoria in casa non sia stata agevole, giocata punto su punto, sfruttando al meglio alcune indecisioni della difesa rossoblù.

“Abbiamo iniziato la partita con il piglio giusto ma poi abbiamo perso un po’ di cattiveria, permettendo alle avversarie di recuperare e di portarsi addirittura a +2. Il Volturno è una compagine sempre molto determinata e ha giocato con grinta fino alla fine. Per noi è stato un ottimo test in ottica finale playoff.

A rete per il Cosenza Zaffina con cinque gol, Morrone con quattro, Malluzzo con una doppietta, Greco e Nisticó. Domenica prossima prenderanno il via le semifinali playoff con la prima gara che si giocherà a Torino.

La Cosenza Pallanuoto, invece, avrà un mese di tempo per prepararsi alla finale: gara 1 è in programma domenica 28 maggio.

Parziali: 3-3, 4-5, 3-2, 3-2

Cosenza Pallanuoto: Brandimarte, Stavolo, Greco 1 De Mari, Le Fosse, Malluzzo 2, Morrone 4, Sesti, Zaffina 5, Nisticó 1, Koide, Reda. All. Fasanella

Volturno Sporting Club: Cipriano, Abbate, Fusco 2, Starace, Genzano 4, Melis, Zoch 1, Zavattin, Maiorello 2, Tescione, Di Grazia 3. All. Occhiello. Arbitro: Buonpensiero

Infine gli auguri: una giornata particolarmente emozionante per la famiglia AQA. La nascita della piccola Arianna riempie di gioia tutti gli amici, gli atleti e la società che le augurano quanto di meglio il futuro possa offrirle. Tanti auguri ai genitori Angela Manna (che è anche una giocatrice della Cosenza Pallanuoto) e Francesco Palermo per l’arrivo della loro dolcissima bambina.