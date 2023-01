Pallanuoto femminile, sabato alle 19,30 a Cosenza match contro Ancona

Sarà Luca de Girolamo l’arbitro della terza partita del campionato di serie A2 pallanuoto femminile. La Cosenza pallanuoto dopo le prime due vittorie in stagione affronta, nella piscina di Campagnano alle ore 19,30, la Vela nuoto Ancona. Diretta streaming, per chi non vuole venire a tifare per le atlete di mister Fasanella, su: https://www.youtube.com/@spazioaqa7109

Poche ore prima della partita è il vicecapitano Carola Sesti ad anticipare partita e commenti. “Stiamo preparando questa gara come tutte le altre, cioè con la massima intenzione e con la speranza di vincere. Il campionato è molto difficile; conoscevamo bene la squadra del Lazio ma questa è completamente una partita diversa. Ancona è reduce dal massimo campionato di pallanuoto e certamente verrà a Cosenza per conquistare i tre punti”. Per la Sesti la partita di sabato è più che impegnativa: “ci aspettiamo una gara alla pari, giocata colpo su colpo. Ma siamo sicuri delle nostre forze e chi gioca nella nostra piscina sappia che deve faticare il doppio per sconfiggerci”, le sue parole.

Sabato sera dunque, alle 19,30, grande attesa per il terzo match del campionato. Allenatore e presidente sono fiduciosi. Il patron Francesco Manna, in settimana ha partecipato ad una trasmissione tv regionale, ha dichiarato apertamente piena fiducia nella squadra e nel team composto per il campionato. “Temiamo bene i piedi in acqua, consapevoli al tempo stesso delle nostre potenzialità e dei nostri progetti”, ha espresso il presidente Aqa Manna.