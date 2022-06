Palermo, Lagalla “Al lavoro con l’opposizione sui tanti problemi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ringrazio gli elettori che hanno deciso di assegnare questo ruolo a chi vi parla. Vi è da segnalare una forte e critica astensione che lascia pensare in Italia e a Palermo dove si sono verificati fatti che hanno ulteriormente appesantito questa tendenza alla disaffezione politica”. Lo ha detto Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra, in conferenza stampa al comitato elettorale a Palermo.

“Inizieremo dal momento dell’insediamento con la colazione e i partiti e con tutto il consiglio comunale con la maggioranza ed anche con opposizione a lavorare per la città che è afflitta da tanti problemi a partire da quello del bilancio con cui sarà necessaria interlocuzione con governo nazionale sapendo che avremo vicinanza governo regionale”.

(ITALPRESS).