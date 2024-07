“Palermo Ladies Open”, avanti Muchova e Begu. Ora le azzurre

PALERMO (ITALPRESS) – Nel giorno del suo 27esimo compleanno, Jil Teichmann, numero 211 della classifica, ma con un best ranking da numero 21 al mondo, si regala il secondo turno del “Palermo Ladies Open”. La vincitrice dell’edizione 2019 (sconfisse in finale la Top Ten dell’epoca, Kiki Bertens) ha battuto con un doppio 6-1 la 18enne serba, Mia Ristic nel match che ha messo di fronte due qualificate. “E’ vero, non potevo farmi regalo migliore per il compleanno – ha detto la tennista svizzera a fine partita – Sono reduce da un infortunio e sto trovando la migliore condizione. A Palermo mi sono sempre trovata benissimo ed anche quest’anno c’è un’atmosfera magica. Chiaramente non sono la stessa persona di 5 anni fa quando vinsi il torneo. Adesso sono più matura”. Dopo l’uscita di scena della testa di serie numero 6, Anna Blinkova, sconfitta 6-0 7-5 dall’australiana Astra Sharma, l’altra testa di serie inserita nel programma della prima giornata – la ceca Karolina Muchova, numero 2 del tabellone principale – ha impiegato 4 game prima di calarsi nella realtà del torneo: da 0-4 ha risalito la china con la qualificata polacca, Katarzyna Kawa (n.192), fino a giocarsi il set in un equilibrato tie-break vinto (dopo avere annullato 3 set point) 16-14. Nel secondo parziale, la polacca è crollata e dopo un medical timeout sullo 3-0, si è ritirata sul 5-1 per un problema muscolare alla coscia sinistra. Nell’ultimo match sul centrale la vincitrice dell’edizione 2022 dei Palermo Ladies Open, Irina Begu, ha impiegato meno di un’ora per infliggere un doppio 6-0 alla spagnola Marina Bassols Ribeira. Oggi in programma 12 incontri, di cui 11 di singolare. Saranno impegnate tutte e 3 sul centrale le italiane nel tabellone del singolare: alle 17.30 Martina Trevisan affronterà l’olandese Arantxa Rus, poi alle 20 il match clou tra la prima testa di serie e numero 7 al mondo Qinwen Zheng che giocherà contro Sara Errani, quindi chiuderà la giornata l’incontro di Lucia Bronzetti con la francese Elsa Jacquemot. Debutteranno, inoltre, la wild card Ajla Tomljanovic (sul campo 6 contro l’egiziana Mayar Sherif) e le teste di serie numero 3 e 4, l’americana Peyton Stearns (contro la connazionale, Ann Li) e la francese Diane Parry (con la qualificata australiana, Olivia Gadecki).

