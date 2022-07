Palermo, intesa Enel X-Grand Hotel et Des Palmes per turismo sostenibile

PALERMO (ITALPRESS) – Consolidata capacità gestionale, forte volontà di innovare e grande attenzione alla sostenibilità: queste le principali caratteristiche che contraddistinguono Mare Resort Srl, azienda siciliana operante nel settore turistico-alberghiero dell’isola. Grazie a tali caratteristiche, ed alla lunga relazione e fiducia in Enel Energia, lo scorso mese di aprile l’azienda ha sottoscritto un accordo con Enel X Global Retail la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, che le consentirà di avere, entro il mese di luglio, un sistema di monitoraggio dei consumi energetici che raccoglie, analizza e rende visibili i valori di spesa energetica (consumi, costi e altre variabili) del prestigioso Grand Hotel et Des Palmes, che l’azienda gestisce a Palermo. Grazie anche all’esperienza accumulata nei precedenti sistemi implementati con altri importanti Clienti nel settore alberghiero, il sistema fornito da Enel X consentirà di avere la completa visibilità sui consumi di energia in 11 diversi settori dell’attività alberghiera (climatizzazione, illuminazione, ristorazione, ospitalità) che sono stati individuati con i tecnici che gestiscono tale struttura. Altro aspetto importante è che la soluzione proposta da Enel X è stata ottimizzata in un pacchetto completo (hardware + software) che non renderà necessario apportare modifiche alle opere impiantistiche esistenti. Oltre a tenere sotto controllo i costi, tale monitoraggio potrà consentire di individuare eventuali aree in cui effettuare specifici interventi di miglioramento e di efficientamento energetico, capaci di ridurre i consumi e rendere più sostenibile l’attività dell’intera struttura alberghiera. “Enel X si è proposto come un partner completo, che offre supporto dalla consulenza iniziale, alla definizione di percorsi e di strategie verso un’Azienda più sostenibile – ha spiegato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia. Inoltre, – ha concluso Raggi – dato il successo della soluzione proposta, sono allo studio ulteriori interventi per altre strutture turistiche d’eccellenza del gruppo Mare Resort”. “Siamo molto soddisfatti di aver scelto Enel per la fornitura dell’energia elettrica all’interno del Grand Hotel et Des Palmes – ha dichiarato Gaetano Corvaia, amministratore della Mare Resort – grazie alla piattaforma per il monitoraggio dei consumi riusciamo ad avere una costante gestione dei costi e di conseguenza possiamo adottare le giuste misure per essere quanto più possibile sostenibili”.

