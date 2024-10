Palermo, Ferrandelli “Sold out di microchip oggi al centro Conca d’Oro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sold out di microchip per la giornata d’iscrizione gratuita all’anagrafe tenutasi stamattina presso il Centro Conca d’oro di Palermo. L’iniziativa, in collaborazione con Asp, nucleo cinofili della polizia municipale e dei vigili del fuoco e dei Lions, sta riscontrando una grande partecipazione, sintomo di forte sensibilità da parte della cittadinanza” così l’assessore al benessere animale del Comune di Palermo. Fabrizio Ferrandelli. “Non immaginavamo di restare a corto di microchip, la partecipazione alla terza giornata è stata di misura più imponente, complice la divulgazione social e il passa parola tra le associazioni animaliste del territorio. Si riparte domenica prossima dalla piazza di Sferracavallo e non ci faremo trovare impreparati. Invitiamo la cittadinanza a confermare la partecipazione e ad aiutarci con la sensibilizzazione, componente fondamentale per centrare l’obiettivo della prevenzione e della lotta al randagismo” aggiunge.(ITALPRESS).

Ufficio stampa: assessore Ferrandelli