Pacchi dono alla parrocchia Santa Famiglia di Palmi

Di Fameli Foti Rosa

Quasi un centinaio di famiglie speciali questo Natale hanno ricevuto il loro pacco dono. Un’operazione forte quella voluta della parrocchia Santa Famiglia di Palmi (Rc). Chiesa fondata dal parroco don Pasquale Pentimalli, oggi guidata da Don Giuseppe SOFRÀ , vicario foraneo del vescovo di zona e direttore dell’ufficio catechistico della diocesi di Oppido – PALMI. La Caritas parrocchiale gestita da un gruppo di giovani, lavora a favore di circa 70 nuclei familiari, a titolo gratuito per aiutare chi sta peggio di noi. Don Giuseppe: 《Un gruppo 7 giovani volontari. Hanno organizzato e ideato tutto loro, io li ho lasciati fare esprimere com’è giusto》. Oltre che ai viveri anche il vestiario viene distribuito settimanalmente. La parrocchia nelle domeniche di avvento ha raccolto numerose derrate alimentari, che si sono aggiunte ai doni di privati e attività commerciali. Oltre alla generosità dei fedeli e dei ragazzi del catechismo, anche associazioni e negozi di Palmi e Gioia Tauro. Cosicché tantissime famiglie, hanno potuto ricevere il loro pacco dono per allietare e convivere con i propri familiari qualche ora in spensieratezza. Giorni particolari, con l’ausilio di baldi e speranzosi giovani, tantissimi pacchi dono sono stati consegnati casa per casa, oltre che giocattoli per i più piccini! Ovviamente osservando le regole del distanziamento sociale con le dovute precauzioni. Sappiamo tutti come l’economia sia crollata causa pandemia, e tante famiglie non hanno potuto festeggiare come al solito, facendo precipitare anche il morale psicologico di tanti. Iniziative come questa sono la giusta risposta per ripartire con fiducia per l’anno che verrà, dando un segnale forte e deciso. La Caritas è attiva ogni giorno. Stavolta come sottolinea un operatore volontario Daniele:《 questo è ciò che facciamo ogni giorno da più di quattro mesi, però questo Natale è stato un anno particolare!》. La gioia e la felicità che hanno accompagnato questi “corrieri caritas” non ha eguali! Stavolta non solo si è apportato un sostegno ma grazie all’idea di Don Giuseppe SOFRÀ e da una schiera di angeli custodi , armati di abito rosso e cappellino natalizio, hanno donato un sorriso a molte persone. Il Natale 2020 nonostante la grave situazione di pandemia, presso la parrocchia Santa Famiglia si è trasformato in un momento particolare, di accoglienza. Questa volta non è stato donato soltanto un aiuto alla borsa della spesa ma si è cercato di consegnare anche un messaggio di speranza e pace.

Don Giuseppe SOFRÀ: 《È stato un bel pomeriggio, vissuto seguendo la parola di Cristo. Oltre ai viveri abbiamo consegnato giocattoli e doni per i bambini… la generosità è stata davvero grande! I ragazzi hanno voluto esprimere come potevano la loro gioia ed io li ho lasciati fare. Si è trasmesso un po’ di calore e non solo una semplice busta con la spesa!》. Il parroco è grato anche ai fedeli che in chiesa hanno lasciato ciò che potevano; era stato affisso un cartello in una zona della stessa ed era sempre pieno di generose donazioni. Si ringraziano: Cartoleria Ortuso di Palmi Rc, Prestileo Giocattoli Gioia Tauro, Tabaccheria n.10 Trodio Palmi, Universo Bimbo Gioia Tauro, istituto vendite Giudiziarie dott.ssa Mirella Iannelli, cartolibreria il Papiro di Militano Giuseppe Palmi, Aily Store Palmi, Caposperone Resort di Giuseppe Di Francia, Banco Alimentare di Reggio Calabria, Rotary Club Palmi.