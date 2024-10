Ossa forti a lungo. Oggi è possibile grazie a una buona prevenzione dell’osteoporosi da rilevare attraverso un esame a ultrasuoni non invasivo che fornisce utili indicazioni sull’indice di massa ossea.

È quanto si è appreso nel corso della giornata sulla prevenzione dell’osteoporosi che ha avuto luogo venerdì 18 nella sede del centro di aggregazione socio-culturale “Seniors Siderno” di via Gramsci a Siderno.

Un evento fortemente voluto e organizzato da Famapharm (rappresentata dall’amministratore Carmelo Famà) col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Siderno. A eseguire gli esami (della durata di dieci – preziosissimi – minuti ciascuno) è stata la dottoressa Concetta Messina, supportata da Teresa Meleca.

Tutti sostenitori dell’importanza della prevenzione e consapevoli che l’eventuale scoperta dell’osteoporosi deve indurre i pazienti a rivolgersi al proprio medico di base o all’ortopedico, che possono prescrivere adeguate terapie con rimedi naturali e farmacologici, garantendo una buona postura e mobilità anche in età avanzata.

Lo spirito dell’iniziativa, immediatamente sostenuta e condivisa dal sindaco Mariateresa Fragomeni e da tutta l’Amministrazione Comunale, unitamente al centro di aggregazione “Seniors Siderno” presieduto da Cesira Sorace, è stato subito colto dai numerosi partecipanti, che si sono sottoposti all’esame, svoltosi col prezioso supporto logistico e organizzativo del presidente del consiglio comunale Alessandro Archinà e del professor Carmelo Scordino.

L’evento di venerdì è parte di un tour di sensibilizzazione promosso da Famapharm che sta toccando i principali centri della regione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dello screening e che, viste le numerose richieste, sarà replicato a breve a Siderno, sia in centro che nelle zone periferiche.