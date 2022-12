Una bella pagina di sanità allo ospedale spoke di Polistena. Vincenzo Capasso residente a Fiano Romano in vacanza in Calabria, si è sentito male mentre era alla guida del suo camper. Grazie al pronto intervento del 118 è stato trasportato allo ospedale di Polistena. L’intervento del primario Palmanova e dei sui collaboratori sono riusciti a salvargli la vita. L’ospedale di Polistena continua a confermarsi una struttura di eccellenza con medici e paramedici, pur lavorando in condizioni difficili, si stanno rimboccando le maniche per dare assistenza ai pazienti. La vicenda di Capasso rientra in questo contesto. Adesso tocca ad Occhiuto e Di furia rafforzare lo spoke di Polistena, per farlo diventare un ospedale punto di riferimento dell’intera provincia.