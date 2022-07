Morire a 21 anni lascia l’amaro in bocca ad una intera comunità quella di Taurianova. Cerchiamo di ricostruire i fatti:

Marco Salvatore Gervaso viene ricoverato d’urgenza all’ospedale di Polistena per aver ingoiato dei farmaci per una delusione in amore. Arrivato al pronto soccorso rimane due giorni senza che nessuno valuti l’idea di trasportarlo in una struttura adeguata. Il papà e gli amici tentano in più circostanze di sensibilizzare i medici nel dare una risposta adeguata, ma la situazione non migliora. Ieri alle 20,20 il ragazzo non ce l’ha fatta ed è morto. La cosa più grave che i medici hanno detto ai familiari che la lavanda-gastrica non è stata fatta, alle forze dell’ordine hanno detto il contrario. Sapere la verità è un obbligo per tutti. Troppi casi di malasanità nell’ospedale di Polistena, adesso è venuto il momento di dare una svolta ad una struttura sanitaria guidata per la stragrande maggioranza da primarietti non in grado di dare risposte adeguate. Adesso basta, salvare vite umane deve essere la missione di ogni medico. Diversamente rassegnate le dimissioni per il bene della comunità.