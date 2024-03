È ora di dire basta cari cittadini…..l ‘OSPEDALE SPOKE di Polistena è senza ANESTESISTI dal 1 di Marzo…SOSPESI TUTTI GLI INTERVENTI….chi ha bisogno può aspettare o parte per terre lontane…….

Liste d attesa infinite….disagi enormi,dolore, viaggi della speranza e arricchimento indebito del privato!

NOI NON CI STIAMO PIÙ ……per questo invitiamo tutti a RICOSTRUIRE il NOSTRO FUTURO…

SABATO 16 MARZO DALLE ORE 9.30 SAREMO DAVANTI IL MOSOCOMIO DI POLISTENA per protestate ACCANTO AI MEDICI LIBERI E A TUTTI GLI OPERATORI CHE VORREBBERO LAVORARE MA NON HANNO CONDIZIONI IDONEE.

DA QUI NON SI TORNA PIÙ INDIETRO SAPPIATELO!

NON LASCIATECI SOLI…SI LOTTA INSIEME PER UN DIRITTO DI TUTTI

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!