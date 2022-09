Il Comitato ,

cari cittadini, nella giornata odierna si è recato presso gli uffici Amministrativi del Santa Maria degli Ungheresi per essere notiziati sull’ andamento degli impegni programmati dai vari Responsabili nominati dal nostro Governatore.

Abbiamo appreso una notizia entusiasmante e degna di nota :

dal primo di Ottobre c.m.prenderà servizio il primario di P. S. , non solo, da lunedì tre Ottobre sarà riaperto lo sportello CUP nelle ore pomeridiane .

Abbiamo chiesto al dott Zuccarelli, direttore sanitario della struttura ospedaliera, informazioni circa il numero del personale in forza ai vari reparti,(medici infermieri oss)vorremmo dunque capire se gli operatori in servizio siano sufficienti per il numero di posti letto e quindi per l’utenza del vasto territorio della piana di Gioia Tauro e non solo.

Tutto questo cittadini,per avere una visione chiara di come stanno realmente le cose, sulle carenze effettive e su quelle presunte .

Il nuovo Direttore sta facendo tanto ,è sotto gli occhi di tutti la grande rivoluzione in atto all interno del nosocomio ma a noi non basta per farci fare sonni tranquilli.

Attendiamo l arrivo degli altri operatori sanitari di pediatria ,radiologia ,cardiologica e soprattutto attendiamo di capire cosa si è fatto e si intende fare per il Reparto di Psichiatria.vogliamo un ospedale spoke non solo sulla carta,ma dotato di tutti i servizi che lo caratterizzano.la d.ssa Di Furia ha parlato anche di servizi territoriali e medici a preventiva.

Conosciamo i tempi farraginosi per l’iter burocratico ma auspichiamo in una risoluzione più celere dei problemi.

Doveroso e sentito é il nostro GRAZIE alla d.ssa Di Furia, in poco tempo ha dimostrato grande competenza e determinazione.

Andiamo avanti senza indugi