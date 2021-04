Condivido convintamente le ragioni della mobilitazione lanciata dall’ex assessore regionale Mariateresa Fragomeni e sto seguendo con grande preoccupazione le notizie in arrivo dall’ospedale di Locri.

La sospensione dell’attività chirurgica e l’interruzione dei ricoveri in alcuni reparti creano notevoli disagi ai malati di un’importante area del territorio calabrese.

Se da un lato è giusta e condivisibile l’attenzione riservata al contrasto del covid 19, dall’altra è troppo rischioso sacrificare ancora servizi sanitari molto importanti a più di un anno dalla diffusione della pandemia.

Sono a completa disposizione dei cittadini e dei rappresentanti locali delle istituzioni per trovare insieme ai vertici dell’Asp una soluzione che possa restituire la giusta funzionalità all’ospedale di Locri.