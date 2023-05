Importante traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra l’Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria e il Direttore dell’U.O. di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Locri, il dr. Giuseppe Macri, su impulso dell’associazione Salvagente Italia, rappresentata dall’avv. Valentina Starinieri e dal presidente Mirko Damasco. A partire dal 1 giugno, i papà avranno finalmente la possibilità di assistere alla nascita dei loro figli, condividendo quegli attimi fatidici durante il parto.

Già in precedenza si era raggiunto un risultato importante grazie a una serie di incontri avvenuti nel mese di marzo, che avevano permesso di garantire, a partire dal 6 aprile, la possibilità per le neo-mamme di ricevere visite due volte al giorno, anziché solo una volta come precedentemente consentito. Oggi, grazie all’impegno assunto durante l’incontro tenutosi lo scorso 17 aprile tra la Garante della Salute, Anna Maria Stanganelli e il dr. Macri, tale impegno si è concretizzato nel giro di poco tempo.

Questa è una notizia di grande rilevanza per tutte le mamme, che finalmente potranno condividere con i loro compagni la gioia di dare il benvenuto a una nuova vita. “Ringrazio il primario del reparto per la sua sensibilità e l’impegno dimostrato nell’accogliere questa importante richiesta, che rappresenta un significativo passo avanti per il benessere delle famiglie e il rafforzamento dei legami affettivi. Continuerò a lavorare con determinazione per promuovere l’importanza della partecipazione attiva dei papà durante il processo di nascita, consapevoli del valore che questa esperienza può avere nella creazione di un ambiente familiare positivo e accogliente”.