In data odierna il distretto Tirrenico unitamente al COVID Hospital hanno dato l avvio alla vaccinazione con vaccino a mRNA/COVID 19. Tale attività è stata resa possibile dal pool costituito dal direttore del distretto tirrenico, dott Barillaro Salvatore, e dalle dott.sse Carrera Loredana Eburnea Gabriella e Cardile Valeria il tutto in stretta collaborazione con gli operatori del GOV (gruppo ospedaliero vaccini). Così come dalle disposizioni vigenti i primi vaccini sono ( e saranno) inoculati agli operatori sanitari ( medici infermieri e oss) successivamente si procederà a vaccinare gli operatori e gli ospiti delle RSA . A seguito della somministrazione è stato fornito ai vaccinati apposita attestazione riportante la data di vaccinazione il numero di lotto del vaccino e la data in cui verrà effettuata la seconda dose