Alla mia Calabria, al mio Sud

tutti voi conoscete la mia storia politica, l’impegno e la passione che in tanti anni, prima da sindaco di Castrolibero, poi da consigliere regionale, ho profuso nell’espletamento del mio mandato elettorale, sempre a servizio dei cittadini.

Voglio ringraziare ognuno di voi. Voglio ringraziarvi per la dedizione con cui mi avete sempre sostenuto, voglio ringraziarvi per il lavoro fatto a sostegno delle nostre idee.

Insieme abbiamo dato concretezza ad un’idea di comunità politica lontana dalla degenerazione delle logiche di partito. Insieme abbiamo dato vita al movimento de L’Italia del Meridione, quel meridione che la Calabria rappresenta ed esprime come vocazione negata. Sono orgoglioso di essere Calabrese, di appartenere a questa terra amara ma generosa. Questa terra, con le sue contraddizioni, mi ha insegnato a trasformare le difficoltà in risorse. Passione è anche questo: saper andare oltre le apparenze, non arrendersi mai alle difficoltà, andare avanti sempre. A volte le mie scelte impopolari non sono state apprezzate. Alcune scelte d’indirizzo non sono state comprese o condivise. A volte ho deluso amici cari, altre volte sono stato deluso, finanche tradito. Ma c’è un filo invisibile che avvolge ogni singola esperienza vissuta all’insegna della comune passione politica, perché la passione non crea fratture o divisioni ma unisce, anche a distanza: l’amore e la passione per la nostra terra, per la Nostra Calabria, per il nostro Sud.

Tra pochi mesi si voterà per il rinnovo del Consiglio Regionale, la più importante assise di governo dei territori. Molti di voi, da tempo, chiedono una mia candidatura. E vivo davvero con strazio dell’anima dover contrastare e rinnegare la mia stessa volontà, abdicare al desiderio di impegnarmi per una campagna elettorale che restituisca valore, orgoglio e dignità alla nostra Calabria.

Vivo la politica ogni giorno con partecipazione attiva ed emotiva. La vicinanza alla comunità è il senso stesso di un certo modo di fare politica. Mi rammarica questa distanza forzosa, coartata, questa condizione di esiliato che mi costringe a vivere ai margini della vita politica attiva, pur consapevole del fatto che chi la passione politica ce l’ha dentro non smette mai di esercitarla.

Lo dico così, in maniera diretta e brutale: non sarò candidato a rappresentare i valori della mia comunità per le prossime elezioni.

Non sarò io il portatore delle vostre idee, delle vostre passioni, delle vostre aspirazioni, dei vostri interessi.

Da anni mi ritrovo ingiustamente impigliato in una rete giudiziaria che qui nelle nostre terre rischia di essere “gettata a strascico”, finendo per travolgere anche persone che, come me, hanno sempre operato a testa alta e con coscienza e che della onesta’, della trasparenza e dell’impegno sociale ne hanno fatto dovere professionale e morale. Da anni attendo la definizione di un processo a cui non sento di appartenere. Da anni questa attesa, come un buco nero, sembra risucchiare tutto, rendendo deforme ogni cosa che vi finisce dentro, rispuntando materia informe.

Non posso sopportare che si strumentalizzi la mia vicenda giudiziaria personale per deprezzare politicamente e tentare di silurare L’Italia del Meridione e tutti coloro che ne fanno parte. E sopratutto non voglio fornire alibi o alimentare motivazioni ipocrite.

La responsabilità civica, il rispetto delle istituzioni, l’osservanza delle ragioni di Giustizia impongono alla mia coscienza di mettermi da parte per consentire all’Italia del Meridione di crescere e di affrontare liberamente il futuro prossimo, sempre con la forza, l’orgoglio e la dignità che né costituiscono i pilastri.

Il nostro movimento sarà fortemente presente nella competizione elettorale che ci vedrà protagonisti da Reggio a Cosenza passando per Vibo, Crotone e Catanzaro, attraversando tanti altri comuni della nostra penisola. Io sarò in prima linea a sostenere con orgoglio i nostri candidati, farò la campagna elettorale con loro, continuerò ad incontrare i cittadini di tutta la regione, spenderò tutte le mie energie in questa appassionata competizione politica.

IdM ha dimostrato nelle ultime elezioni amministrative che la nostra squadra ha funzionato, creando ramificazioni ovunque, sempre all’insegna della libertà, autonomia ed indipendenza.

È con questo spirito che affronteremo la nostra battaglia. E sono certo che sarete tutti al nostro fianco a sostenerci.

Buona domenica