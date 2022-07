Ordinanza del Governatore Occhiuto che vieta fino al 31 agosto vietate le attività agricole nelle ore di punta per il caldo Cgil, Cisl e Uil, "Una scelta saggia e giusta, già operativa in Puglia e Basilicata che abbiamo chiesto per le tante lavoratrici e lavoratori del settore, impegnati in intensa attività fisica ad alta esposizione sotto il sole cocente che accogliamo con soddisfazione"