In data due aprile 2024, ho provveduto a protocollare la dimissioni come da oggetto e per maggiore

trasparenza nei confronti dei concittadini divulgo la notizia con il presente comunicato stampa. Lo

afferma Fiorentino Riganò, già vicesindaco e assessore del Comune di Oppido Mamertina. Tale

decisone – prosegue Riganò – è maturata e si è rafforzata ancor di più recentemente in seguito a

valutazioni di tipo personale. Tra il sottoscritto e il Sindaco si è creata una conflittualità nella dialettica

politica. Ciò è stato causato da un logoramento del rapporto di fiducia, che ormai si è esaurito, e da

una visione politica del futuro, riguardante le scelte in divenire della vita amministrativa della nostra

Comunità, totalmente divergente. Ritenendo che siano venuti meno i presupposti per proseguire,

poichè ormai mi sento distante e con la volontà di fare chiarezza ho scelto di rassegnare le mie

dimissioni, da ritenere irrevocabili. Lascio con la consapevolezza di aver svolto il mio incarico

istituzionale – prosegue -, come sempre, con grande dedizione, impegno, disponibilità e trasparenza,

con l’unico scopo di servire costantemente ed essere a disposizione di tutta la Comunità Oppidese.

Ho sempre svolto la mia attività, nonché passione politica, per la gente e tra la gente, mettendo in

primo piano l’onestà e l’intellettualità che il Popolo merita e il riconoscimento di ciò, da parte dei

Cittadini, mi ha consentito di dedicarmi con abnegazione alle questioni di questo Comune operando

sempre con dignità, senza timore di dire ciò che pensavo e che ritenevo giusto per i Cittadini scevro

da qualsiasi interesse personale, senza “pettegolezzi di piazza” poiché, è risaputo, non è mio costume

per la mia naturale riservatezza. Lascio quindi consapevole di aver dato molto, ma ancora molto di

più avrei potuto dare. Ringrazio il Segretario, i componenti della Giunta, il Presidente del consiglio e

i Consiglieri comunali di maggioranza e opposizione con i quali abbiamo condiviso e collaborato in

questo percorso insieme, un riconoscimento dal cuore soprattutto per il periodo in cui ho dovuto

rivestire l’incarico di Sindaco f.f., per la vicinanza e la disponibilità avuta da tutti loro in maniera

spontanea. Sì, come una “squadra”! Grazie! Con lo stesso spirito, ringrazio tutti i dirigenti e

dipendenti, mi permetto in maniera anche affettuosa, augurando loro un proficuo lavoro per la

Comunità che hanno deciso di servire quotidianamente con professionalità, con un ulteriore augurio

che anche dalla cittadinanza venga riconosciuto il rispetto e il merito che un dipendente comunale

deve avere, ma anche meritarsi. Ringrazio tutti i cittadini del Comune di Oppido Mamertina: durante

questo percorso loro per primi mi hanno consentito di crescere umanamente, arricchendomi di quei

valori che sono vivi nei rapporti sociali autentici e privi di infingimenti. L’appello a Voi Cittadini è

quello di essere Comunità e non una semplice somma di individui: nessuno si senta indispensabile

per quanto importante, c’è bisogno dell’apporto di tutti verso un unico obiettivo. Continuerò a

svolgere il mio servizio politico con passione da Consigliere Comunale Indipendente, perseguendo le

giuste istanze giorno per giorno, portando la loro voce nelle sedi istituzionali e restituendo quella

fiducia che nel tempo mi è stata riconosciuta ottenendo straordinari consensi ed eleggendomi come

loro rappresentante fino alla fine del mandato. Per il mio futuro politico – conclude – proseguirò a

difendere e portare avanti i valori della correttezza e della condivisione, elementi che hanno sempre

contraddistinto la mia azione politica.