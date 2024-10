L’importantissimo risultato, determinatosi con l’elezione del nostro Sindaco tra gli eletti dell’area Metropolitana nel direttivo regionale dell’Arrical, apre una nuova fase per il Comune di Oppido Mamertina, per troppo tempo isolata politicamente dai contesti sovracomunali. Ad affermarlo è il vice Sindaco oppidese Fiorentino Riganò, sempre più orgoglioso della sua appartenenza a Forza Italia in quanto partito politico capace di distinguersi per la progettualità resa giorno dopo giorno concretezza per i territori. Nell’esprimere l’augurio di buon lavoro al nuovo organismo che governerà l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – continua Riganò – con viva soddisfazione, esprimo un ringraziamento particolare al coordinamento regionale del mio partito per l’importantissimo lavoro svolto anche in questa occasione, risultato a seguito dell’importante risultato ottenuto, determinante per consentirci di poter lavorare al fianco degli altri Sindaci della Calabria per onorare il mandato elettorale assegnatoci dai Cittadini in un comparto di particolare importanza.