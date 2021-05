Domenica alle 15.00 a Oppido Mamertina è prevista la visita di Luigi De Magistris e di Michele Conia. Invitati dal Movimento Popolare Ci Siamo Rotti, De Magistris e Conia incontreranno i rappresentanti del Movimento a Palazzo Grillo alle h.15.00, in Piazza Umberto I, per una discussione sui problemi che attanagliano la comunità:

1. L’ospedale di Oppido, importante centro di riferimento del comprensorio (piu che mai utile in questo periodo) dotato di attrezzature e grande capienza, depotenziato a PPI senza una ragione. Con una retrostante ed enorme struttura rustica di ampliamento mai completata. Ci sposteranno davanti all’ospedale per un sopralluogo.

2. La viabilità, per la quale il Movimento sta lottando con tutte le sue forze a colpi di istanze legali esposti e manifestazioni.

3. Il sito archeologico di Oppido vecchia, per il quale sono stati già liquidati in passato somme a seguito di espropri, ad oggi abbandonato a sé stesso, con annesi crolli delle vecchie mura angione -aragonesi.