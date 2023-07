Col proseguire della stagione turistica, la Polizia di Stato continua ad effettuare mirati servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire il fenomeno infortunistico sulle strade, addebitabili, in particolare, all’uso di alcool e/o sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nella notte di sabato scorso, lungo la SS 106 nel tratto del territorio provinciale, è stato organizzato uno di questi specifici servizi, volto a porre un argine alle tanto temute “Stragi del sabato sera”, con l’obiettivo primario di verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti dei veicoli, al fine di individuare l’abuso di sostanze stupefacenti, psicotrope o l’eccessivo consumo di alcool.

L’attività ha visto la partecipazione di quattro pattuglie appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Catanzaro, e del Distaccamento di Soverato, coadiuvati da personale medico della Polizia di Stato.

Il dispositivo di controllo del territorio, incluso nel calendario nazionale stilato dal Servizio Polizia Stradale, coordinato dalla Questura di Catanzaro è stato coadiuvato da personale del Compartimento ANAS di Catanzaro che ha istituito un apposito restringimento di carreggiata presso il punto di controllo, garantendo la massima sicurezza sia per gli automobilisti di passaggio che per gli stessi operatori sul campo.

Durante i rigorosi controlli sui veicoli e gli occupanti, gli Agenti della Polstrada collaborati da personale medico della Polizia di Stato hanno svolto tempestivi esami di laboratorio sui conducenti, ottenendo rapidi esiti.

Nel corso del servizio sono stati controllati 80 veicoli e 97 persone, di queste 3 erano in stato di ebbrezza alcolica ed una positivo al test precursore per il rilevamento di sostanze stupefacenti. A questi conducenti è stato immediatamente ritirata la patente di guida con contestuale decurtazione di 10 punti.

Complessivamente, nel corso dell’ultimo fine settimana, l’intensa attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia Stradale di Catanzaro sulla principale viabilità extraurbana ed autostradale provinciale ha prodotto i seguenti risultati: 119 veicoli controllati, identificate 156 persone, di cui 76 sottoposte a test per rilevare ebrezza alcolica e sostanze stupefacenti, rilevate 47 violazioni al Codice della Strada, ritiro di 4 documenti di guida e decurtazione di 40 punti sulle patenti dei trasgressori.

L’operazione “Sicurezza Stradale” proseguirà senza tregua, con un’attenzione particolare rivolta alle zone della movida catanzarese in particolare nei fine settimana e per tutta la stagione estiva, in considerazione del flusso turistico e del traffico veicolare.

La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno costante per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e per preservare un ambiente viario privo di pericoli, sensibilizzando gli utenti ad osservare scrupolosamente le norme stradali e a prestare la massima attenzione alla guida per una condotta responsabile e sicura. La priorità della Polizia di Stato è sempre quella rendere le strade della provincia un luogo di viaggio quanto più possibile sereno e protetto, in cui tutti possano godere della bellezza della stagione estiva in completa tranquillità.