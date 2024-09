Operazione “Pensierino” assolto Ascone Simone difeso dall’Avv. Filippo Strangi.

Si è concluso oggi, dopo una lunga istruttoria dibattimentale, con una sentenza di assoluzione con formula ampia la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto Ascone Simone nell’ambito dell’ operazione c.d. Pensierino. Indagato dalla Dda Reggina, per il reato di cui all’art. 8 del D.lg 74/2000 perché avrebbe consentito tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti l’evasione delle imposte sul valore aggiunto e sull’iva per gli anni 2017 e 2018, l’imputato, difeso dall’ avv. Filippo Strangi del Foro di Palmi, è stato assolto dal Tribunale Collegiale di Reggio Calabria, pres. Iori, per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale regino in composizione collegiale ha totalmente accolto la tesi difensiva portata avanti dall’Avv. Filippo Strangi atta a provare l’estraneità dell’imputato dai fatti contestatigli.