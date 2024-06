Con ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria nel novembre 2021 nell’operazione c.d. “ NUOVA NARCOS” è stata data esecuzione all’applicazione di misura cautelare in carcere per il sig. IAROPOLI DOMENICO , in concorso con altri coimputati, per essere inseriti in una associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al compimento di estorsioni aggravate e di associazione dedita al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti. L’inchiesta coordinata dalla Dda di Reggio Calabria aveva portato all’arresto di 36 persone nel novembre 2021, 31 in carcere e 5 ai domiciliari. L’operazione, che ha come punto di riferimento la cosca Molè di Gioia Tauro, aveva coinvolto anche le Dda di Firenze e Milano.

Il Gip DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria,a seguito di abbreviato, in primo grado,con sentenza del 6/10/2023, ha condannato gli imputati per tutti i capi contestati.

Gli avv.ti Andrea Alvaro e Mariangela Borgese , difensori del sig. Iaropoli , hanno proposto istanza di sostituzione misura in considerazione delle condizioni di salute del sig. Iaropoli incompatibili con la carcerazione e della mancanza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ricordando l’insegnamento della Suprema Corte in virtù del quale l’esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria puó piegarsi alla tutela di altri interessi correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall’art.2 della Costituzione, dei quali costituisce speciale esplicazione il diritto alla salute (Cass. 19820/18).

Il GIP in accoglimento dell’istanza proposta dagli avv.ti Andrea Alvaro e Mariangela Borgese ha concesso gli arresti domiciliari al sig. Iaropoli Domenico.