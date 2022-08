Era stata fermata la scalata delle nuove leve del clan Cordì di Locri.

Questo era stato scritto in coincidenza degli arresti eseguiti nel mese di luglio con la notifica dell’ordinanza custodiale emessa dal Gip Distrettuale del Tribunale di Reggio Calabria.

Tra gli arrestati, Michele Iemma, di Cinquefrondi, difeso dall’Avv. Domenico Bellocco, al quale vengono contestati reati in materia di violazione della legge sulle armi e benchè non coinvolto in reati associativi.

Erano stati valorizzati colloquio telefonici intercettati con un soggetto ritenuto intraneo al sodalizio criminale e null’altro!

La procura della Repubblica Antimafia di Reggio Calabria aveva chiesto per il cinquefrondese l’applicazione della misura di massimo rigore ed il Gip aveva ritenuto disporne gli arresti domiciliari.

L’Avv. Domenico Bellocco aveva interposto richiesta di riesame dell’ordinanza custodiale, sul presupposto, tra l’altro, dell’assenza di percolo della reiterazione dei reati e tenuto conto del decorso del tempo a far data dal 2016 in cui venivano collocati temporalmente i reati con testati.

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, accogliendo le richieste dell’avvocato Bellocco, ha annullato l’ordinanza ed ordinato la scarcerazione del Iemma, riservando il deposito dei motivi.