Dalla prime ore di questa mattina il ROS dei Carabinieri – con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali di Nuoro, Oristano e Reggio Calabria, dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna – stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Cagliari, su richiesta dalla locale procura distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di 7 indagati per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e per plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ulteriori dettagli sull’operazione “Marghine” saranno forniti nel corso della conferenza stampa che avrà luogo in mattinata presso il comando legione carabinieri Sardegna di Cagliari.