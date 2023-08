All’indagine aveva collaborato, in coordinamento con quella reggina, anche la Procura distrettuale torinese.

I difensori, Alvaro e Taddei, hanno confutato, nel loro articolato intervento difensivo reso lungamente all’udienza camerale di mercoledì 9 scorso, tutte le argomentazioni e gli elementi addotti dall’Accusa, prospettando al Giudice collegiale cautelare una pluralità di rilievi difensivi dimostrativi, con forza, della mancanza di gravità indiziaria in relazione al reato contestato al poliziotto.

Il Tribunale del Riesame, condividendo le ragioni della Difesa, ha annullato la misura cautelare, disponendo l’immediata scarcerazione del Sità, il quale, a cagione dell’arresto, era stato altresì sospeso dal servizio.

Soddisfazione è stata espressa dai difensori dell’indagato, i quali hanno visto premiato il loro impegno defensionale, rivelatosi efficace, risolutivo e riabilitante per il loro assistito.