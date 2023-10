Maestrale-Carthago: il Riesame modifica la misura e concede gli arresti domiciliari a Bellocco Pietro Giuseppe

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza depositata in data odierna, ha accolto il ricorso presentato dagli avv.ti Mariangela Borgese e Domenico Infantino Junior,entrambi del foro di Palmi, ed ha modificato l’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito del secondo troncone dell’operazione antimafia c.d. “Maestrale-Carthago”, nei confronti del sig. BELLOCCO PIETRO GIUSEPPE, 40 anni, di Rosarno, concedendogli gli arresti domiciliari.-

Il Bellocco è indagato nel suddetto procedimento per 3 episodi di furto aggravato e 3 episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso con altri 4 coimputati,episodi posti in essere mediante il sistema del c.d. “cavallo di ritorno”.- Secondo la ricostruzione accusatoria le condotte estorsive si sono svolte in due fasi, una prima che ha visto il furto delle autovetture così come contestate ai capi n. ri 12-14 e 16 ed una seconda fase che ha visto la riconsegna dei veicolo a seguito di pagamento in denaro.