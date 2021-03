“L’operazione antimafia ‘Katarion’ coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita nelle prime ore della mattina di oggi dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, sotto la saggia e preziosa guida del Procuratore Nicola Gratteri, rappresenta una pesante affermazione dello stato italiano a tutela di un principio cardine, quale quello della legalità, in un territorio difficile come il Tirreno Cosentino”. È quanto afferma il consigliere regionale, Graziano Di Natale, in qualità di vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta, così proseguendo: “Quando si parla di criminalità bisogna avere coraggio e l’operazione odierna rappresenta un valido esempio di lotta alla ‘Ndrangheta.

L’esponente politico, Segretario-Questore dell’assemblea regionale, plaude all’incisiva azione. “Il Traffico di droga rappresenta la base di raccolta del denaro sporco che i clan ripuliscono di seguito. Aver stroncato sul nascere questa fase rappresenta una vittoria a dimostrazione del meticoloso lavoro svolto dal Procuratore Nicola Gratteri, al quale va il mio ringraziamento più sentito unitamente a tutte le forza dell’ordine e ai militari che hanno preso parte all’operazione odierna.