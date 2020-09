Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha completato l’opera di demolizione dell’accusa formulata a carico del prof. Antonio Facciolo, imprenditore di PIzzo; da pochi giorni scarcerato e consegnato alla detenzione domiciliare.

Con provvedimento odierno, infatti, in accoglimento del ricorso proposto dai suoi difensori suoi difensori, gli avvocati Armando Veneto, Clara Veneto e Domenico Chindamo, ha revocato il sequestro di tutti i beni (immobili, conti correnti, azienda e altro), intestati a Facciolo ed ai suoi familiari; che immediatamente devono essere restituiti ai legittimi proprietari.

La battaglia per la legalità continua – hanno dichiarato i difensori – poichè la prassi ha segnalato come decisioni quali quelli riguardanti Facciolo non vengono tenute in considerazione dagli organi di accusa, al momento nel quale si dovrà decidere per l’eventuale rinvio a giudizio.