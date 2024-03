Blitz antimafia a Caltanissetta con oltre 500 uomini della Polizia, eseguite 55 misure cautelari. L’ordinanza è stata emessa dal gip di Caltanissetta, su richiesta della DDA e i reati contestati, a vario titolo, sono, associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Reati aggravati dalla disponibilità, in capo agli associati, di armi (anche da guerra) ed esplosivi.

Tra i nomi degli arrestati spiccano anche dei calabresi della Piana di Gioia Tauro, ovvero appartenenti ad una cosca di ‘ndrangheta dei Longo di Polistena, inerente allo scambio di droga con la mafia di Gela, e consisteva nell’importazione di cospicui quantitativi di cocaina e hashish e nell’esportazione di marijuana.

I NOMI DEGLI INDAGATI:

