Di seguito la nota della Diocesi di Oppido-Palmi:

Avendo appreso questa mattina dagli organi di stampa le notizie che coinvolgono il sacerdote don Giovanni Madafferi, attualmente parroco della parrocchia S. Maria delle Grazie e San Giorgio in Sinopoli, la diocesi esprime rammarico per l’accaduto e confida nell’operato della magistratura.

Il Vescovo, nel frattempo, ha già adottato nei confronti del predetto sacerdote i provvedimenti previsti in questi casi dal Codice di Diritto Canonico.