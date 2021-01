Sono trascorsi ormai parecchi giorni dall’operazione Faust e il silenzio assordante del Sindaco di Polistena amplifica gli interrogativi e le perplessità dei cittadini polistenesi. L’arresto di personaggi legati da vincoli di parentela al primo cittadino polistenese, già vicesindaco della passata legislatura, e le indiscrezioni degli organi di stampa su intercettazioni telefoniche che coinvolgerebbero il sindaco stesso, sono entrambi elementi che non possono passare inosservati, né, per sedare gli animi, può bastare il tempestivo e contestuale annuncio di costituzione di parte civile dell’amministrazione comunale. Quest’ultimo, infatti, seppur atto apprezzabile e doveroso, rimane comunque attività insufficiente a rassicurare i cittadini polistenesi sull’effettiva estraneità del primo cittadino alle vicende emerse con la citata operazione Faust! Pertanto, nel rispetto delle indagini in corso, rimaniamo in attesa di ascoltare dalla viva voce del sindaco Marco Policaro, una forte e netta presa di distanza dai fatti contestati ai suoi congiunti ed una valida e convincente spiegazione su quanto sembrerebbe emergere a suo carico; tutto ciò in ossequio ai principi di legalità e di contrasto alla mafia professati dalla sua maggioranza in consiglio comunale.