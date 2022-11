Si informa , al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che

nella giornata di oggi militari del Comando Provinciale e della Compagnia di Rende

dei Carabinieri e del Gruppo di Cosenza della Guardia di Finanza hanno dato

esecuzione a tre misure cautelari di applicazione degli arresti domiciliari, una misura

cautelare di divieto di dimorare nel comune di Rende, otto misure cautelari

interdittive della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e servizio, dodici

misure cautelari interdittive di esercitare attività professionale ed imprenditoriale,

adottate dal GIP del Tribunale di Cosenza, su richiesta di questa Procura, riguardanti

soggetti ricoprenti cariche istituzionali e funzionari e/o dipendenti del comune di

Rende, imprenditori, professionisti.

Con lo stesso provvedimento il GIP preso il Tribunale di Cosenza, sempre su

richiesta di questa Procura, ha disposto il sequestro di sei società, di manufatti e

somme di denaro, depositate in conti correnti bancari.

Agli indagati, nel provvedimento cautelare, vengono contestati, a vario titolo, i reati

di cui all’art.319 cp (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 326 cp (

rivelazione di segreto di ufficio), 476,479 cp ( falso in atto pubblico), 353 cp (

turbativa d’asta), 356 cp ( frode in pubbliche forniture), 314 cp ( peculato), 323 cp (

abuso in atto d’ufficio).

Al riguardo, si evidenzia, nel rispetto dei diritti degli indagati, che gli stessi sono da

ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino

ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

L’indagine, articolatasi in una complessa e impegnativa attività investigativa, portata

avanti dai Carabinieri della Compagnia di Rende e dai finanzieri del Gruppo di

Cosenza della Guardia di Finanza, in un arco temporale ampio, ha avuto inizio dai

primi accertamenti, relativi ai lavori di “Sistemazione piano viabile e messa in

sicurezza Contrada Cutura, località Piano Monello (via Piemonte) e zone varie del

comune di Rende, pulizia fiume Surdo per verifica perdite rete fognante” per poi

estendersi progressivamente, alla luce delle acquisizioni probatorie intervenute, ad

ulteriori vicende, ritenute meritevoli di approfondimenti investigativi.

In particolare, oltre ai lavori sopra indicati, oggetto di investigazione sono stati quelli

relativi a:

noleggio a freddo dei mezzi d’opera di una società, oggetto del provvedimento

cautelare da parte della società in house Rende Servizi s.r.l.;

affidamento diretto dei lavori relativi alla riparazione della rete fognante in c.da

Ospedale di Rende;

affidamento diretto di “lavori urgenti di manutenzione straordinaria cimitero

comunale, sede municipale e Piazzetta Padre Pio Villaggio Europa” del

comune di Rende;

abusiva occupazione del parco pubblico denominato “Georcelli” nel comune di

Rende;

gara d’appalto per la gestione del Centro diurno per minori, denominato

“Madre Teresa di Calcutta” nel comune di Rende;

gara d’appalto relativa all’affidamento in concessione del servizio di gestione

del Centro Anziani nel comune di Rende;

servizio di trasporto a supporto di persone con disabilità, affidato dal comune

di Rende alla società in house Rende Servizi S.r.l.;

la gara d’appalto inerente “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale

delle aree urbane degradate – Lotto 3: Interventi di riqualificazione sociale e

culturale di Viale dei Giardini-Villaggio Europa” nel Comune di Rende;

lavori relativi alla gara di appalto del “Palazzetto dello Sport” del comune di

Rende;

lavori pubblici in via Slovenia del Comune di Rende;

predisposizione dei bandi di gara inerenti alcuni appalti pubblici relativi

all’adeguamento sismico di immobili ubicati nel territorio di San Vincenzo La

Costa.

Oggetto delle investigazioni sono stati anche la ricostruzione dei rapporti economici

fra gli indagati, la gestione di società, finalizzata al trasferimento di valori ed utilità

economiche.

Il procedimento penale riguarda settantadue indagati e otto società, iscritte ai sensi

della l.231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.