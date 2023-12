Si è appreso dalla stampa quotidiana di importanti operazioni di polizia, poste in essere dalle Forze dell’Ordine, sul territorio del Comune di Rosarno.

Il primo obiettivo che si pone questa Amministrazione è quello del rispetto della legge, in aderenza alle proprie linee programmatiche di mandato, approvate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, D.Lgs. 267/2000, con deliberazione n° 06 del 15 novembre 2023, in occasione del primo Consiglio Comunale.

Pertanto, questa Amministrazione Comunale esprime viva gratitudine ed apprezzamento per notevole impegno profuso dalle Forze dell’Ordine, volto a ripristinare la legalità nel nostro Comune.

Per l’Amministrazione Comunale

Il Sindaco

Dott. Pasquale Cutrì