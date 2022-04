Con provvedimento emesso il 31 marzo e depositato in data odierna, il Tribunale delle Libertà di Reggio Calabria (collegio Genovese, Bisceglia, Gobbo) ha disposto la scarcerazione dei signori Antonio Pelle cl. ’86 e Francesco Pelle cl. ’91 e sostituito la misura custodiale con gli arresti domiciliari per la signora Marianna Barbaro.

Essi erano stati tratti in arresto il 10 marzo scorso nell’ambito dell’Operazione Defender, accusati di aver favorito la latitanza di Giuseppe Pelle.

Il collegio difensivo (l’Avv. Luca Cianferoni del Foro di Roma, con la collaborazione dell’Avv. Mara Campagnolo, per Pelle Antonio cl. ’86; gli Avv.it Antonio Giampaolo ed Annunziato Alati per Pelle Francesco cl. ’91; l’Avv. Antonio Giampaolo per la signora Barbaro Marianna) ha espresso legittima soddisfazione per l’accoglimento delle ragioni poste a sostegno del riesame.