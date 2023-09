La formazione politica “Per Cittanova 4.0”, esprime il proprio plauso ed il proprio ringraziamento all’Arma dei Carabinieri delle locali Stazione, Compagnia e Gruppo ed analogo plauso e ringraziamento alla Magistratura Inquirente del tribunale di Palmi riguardo l’operazione “Aeternum”.

Tale operazione ha fatto luce sul trattamento impietoso di salme e sul furto di somme da versare all’Ente comunale.

Cittanova è un paese popolato da una stragrande maggioranza di persone perbene che nel corso della propria storia hanno saputo sempre reagire alla delinquenza ed al malaffare, non meritando di apparire come conniventi; anzi va ricordato e sottolineato come le indagini pare siano partite da denunce presentate da privati e coraggiosi cittadini.

L’Amministrazione Comunale, in carica da Maggio 2014, venuta a conoscenza dei fatti specifici, pare nel 2018, ha risposto come ogni Amministrazione che ha a cuore gli interessi della propria Comunità: compiendo il proprio Dovere.

Alcune forze politiche che hanno amministrato Cittanova per ben 23 anni dal 1993 ad oggi, vorrebbero far passare messaggi fuorvianti verso Amministrazioni Comunali che nei pochi anni di loro servizio alla Comunità cittanovese hanno dimostrato con i fatti e mai con le parole, anzi scegliendo il silenzio operoso ed operativo, di perseguire la Legalità e la crescita del proprio paese in ogni momento.

Non ci siamo mai lasciati trasportare da vendette politiche interne come avvenuto in alcune occasioni in cui qualche partito della maggioranza ha fatto nel recente e meno recente passato.

Al primo cittadino che pare abbia lamentato di essere stato lasciato solo in questo frangente ricordiamo che sempre ci siamo schierati dalla parte delle Istituzioni, se a conoscenza dei fatti, senza badare ad alcun colore politico: ci avesse informati saremmo stati al suo fianco, a quanto pare a differenza di altri suoi vicini!

Allo stesso chiediamo di aprire un dibattito consiliare sullo specifico argomento.

Sarebbe finalmente la volta buona per portare a conoscenza della popolazione, basita e tradita, fatti di cui pare essere il solo depositario.

Alle forze politiche che a più riprese lo hanno tirato per la giacca l’augurio di finirla con ipocrisie e gelosie e mettersi dalla sola parte giusta che conosciamo: la parte di Cittanova e di ogni cittanovese!

Di nuovo grazie a chi sta portando avanti questo imponente lavoro di ricerca della Verità ed a chi ha denunciato il malaffare. La nostra solidarietà va agli ignari cittanovesi traditi nelle loro aspettative.

Nel rispetto delle garanzie personali e costituzionale ci auguriamo che si faccia piena luce al più presto: chi risulterà colpevole abbia a scontare il rigore della Legge; a chi non risulterà colpevole venga restituita la propria dignità oggi incrinata.