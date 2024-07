Di GiLar

Inizierà l’11 ottobre il processo nato dall’inchiesta denominata “Aeternum” sul cosiddetto “cimitero degli orrori” a Cittanova.

L’operazione dei carabinieri di Gioia Tauro su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi diretta dal dott. Emanuele Crescenti era scattata nel settembre dello scorso anno e ci furono oltre 70 indagati, con all’epoca 16 persone arrestate durante la notte.

L’operazione era partita da una denuncia presentata nel dicembre 2018 da una denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione di Cittanova da un cittadino che “si era accorto che, all’interno del tumulo di un proprio caro estinto, era stata abusivamente inserita una seconda salma”. La successiva attività d’indagine ha così permesso di ipotizzare l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla “gestione in esclusiva” degli affari cimiteriali del Comune di Cittanova.

“Ad essere ritenuti al vertice dell’associazione, 4 degli indagati, ossia l’ex custode del cimitero di Cittanova, oggi in pensione, e tre imprenditori locali, amministratori di due imprese di onoranze funebri. Secondo quanto sostenuto dagli inquirenti, i quattro, tutti sottoposti alla custodia cautelare in carcere, avrebbero creato e gestito un sistema di “gestione parallela” a quello dell’Ente locale”.

Gli inquirenti avevano scritto che “gli indagati avrebbero proceduto per anni ad estumulazioni non autorizzate, distruggendo o spostando in altri loculi le salme dei defunti, per far posto a nuove sepolture. Tutto questo al fine di accaparrarsi gli affari nel mercato funerario locale per conseguire e preservare la primazia delle imprese coinvolte”.

Inoltre “ad essere coinvolti, insospettabili medici legali dell’ASP Reggio Calabria (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), che, chiamati a vigilare sulle estumulazioni o ad eseguire visite necroscopiche, erano pronti a sottoscriverne i verbali delle operazioni per come veniva loro dettato dagli appartenenti all’associazione. Alle volte, come ampiamente documentato dagli accertamenti tecnici compiuti dai Carabinieri, i verbali erano compilati senza che il medico legale (o altri funzionari previsti) fossero presenti sul luogo. Ciò tuttavia non impediva ai camici bianchi di richiedere il rimborso chilometrico previsto dal servizio sanitario per le visite necroscopiche, in realtà mai effettuate. Per 5 di loro, il GIP di Palmi ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari”. Alla luce delle indagini era anche emerso “l’interessamento di alcuni appartenenti all’associazione per l’accaparramento delle cappelle una volta appartenenti a tre confraternite religiose”.

Sono 53 gli imputati che affronteranno il processo il prossimo 11 ottobre in quanto rinviati a giudizio dal Gup al termine dell’udienza preliminare dove escono dal procedimento giudiziario quattro indagati, e sono, Mario Tramontana che aveva scelto il rito abbreviato e condannato a 1 anno e 4 mesi. Poi i due medici dell’Asp di Reggio Calabria i quali avevano scelto il patteggiamento, ovvero Antonio Russo condannato a 2 anni e Antonio Cirillo a 1 anno e 4 mesi, e infine prosciolto Gabriele Serafino Fusco.

Inoltre è stata accolta la costituzione di parte civile di due privati, dell’Asp di Reggio Calabria e del Comune di Cittanova.

I NOMI DEGLI IMPUTATI

1. Salvatore Ligato “Franco”

2. Antonio Albanese detto “Antonello”

3. Francesco Galluccio

4. Domenico Mazzaferro

5. Francesco Curulla

6. Arcangelo Padovano

7. Serafino Berlingieri

8. Osvaldo Casella

9. Girolamo Franconieri

10. Salvatore Foti

11. Vincenzo Ferraro

12. Giuseppe Borrelli

13. Bruno Barillaro

14. Ciardullo Gaetano

15. Graziano Araco

16. Girolamo D’Agostino

17. Francesco Deraco

18. Antonio Adornato

19. Attilio Adornato

20. Francesco Ascone

21. Maria Ascone detta “Loredana”

22. Arcangelo Audino

23. Giulio Ciano

24. Nicola Circosta

25. Paolo Cotroneo

26. Vincenzo D’Agostino

27. Rocco Fonte

28. Francesco Fusco

29. Pasquale Galluccio

30. Davide Giovinazzo

31. Anna Ieraci

32. Biagio Italiano

33. Fortunato Maisano

34. Saverio Mammoliti

35. Domenico Marano

36. Girolamo Marchese detto “Giò”

37. Michele Mileto

38. Vincenzo Minasi

39. Rocco Antonio Nardi

40. Domenico Palamara

41. Nicola Papasidero

42. Fabiano Pasqualone

43. Salvatore Piromalli

44. Erminia Russo

45. Giovanni Russo

46. Rocco Serafino

47. Antonio Serafino

48. Domenico Scolaro

49. Francesco Scozzarra

50. Domenico Taverna

51. Rosario Tedesco

52. Gregorio Viola

53. Antonino Zucco