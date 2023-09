Di seguito la lettera per la quale l’assessore comunale di Cittanova Girolamo Marchese sio autosospende dalla sua carica, un terremoto a seguito dell’operazione del carabinieri denominata “Aeternum” sulle illegalità all’interno del cimitero comunale della città.

“Con la presente comunico di essermi autosospeso dalle funzioni per le ragioni espresse direttamente al sindaco.

Riservo di renderle pubbliche dopo aver consultato i miei legali e nonostante ad oggi conosca del mio coinvolgimento nella vicenda solo dalla stampa.

Sono sicuro di non aver commesso alcun reato e mi riservo di dimostralo non appena comprenderò formalmente cosa mi si imputa.

Cordiali saluti

Girolamo Marchese”