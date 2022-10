Gli interventi di chirurgia oculistica, in particolare alla cataratta, non hanno limiti di età, infatti nei giorni scorsi all’’Ospedale Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme è stata effettuata un’operazione su un paziente A.B.A. di 102 anni. L’intervento riuscito senza alcun problema è stato eseguito dall’equipe operatoria del Reparto di Oculistica: Chirurgo Dr Alfonso Durante responsabile del reparto, ferristi Giovanni Mazzei e Giovanna Pintimalli; assistenti di sala Rocco Pace e Francesco Palmieri. Il chirurgo Durante ha rimosso la cataratta al paziente di 102 anni senza problemi o complicazioni.

L’operazione è stata effettuata in chirurgia presso le sale operatorie del “Giovanni Paolo II” a Lamezia Terme, città baricentrica della Regione Calabria, la struttura ospedaliera è inserita nell’Azienda Sanitaria di Catanzaro, attualmente diretta dal Commissario Straordinario dott. Ilario Lazzaro.

Il paziente, A.B.A., accompagnato dai familiari, è stato assistito dall’equipe anestesiologica della struttura sanitaria anche se l’intervento è stato svolto come da protocollo ovvero mediante istillazione di anestetico locale e quindi con il malato sveglio e cosciente.

L’equipe guidata dal dottor Alfonso Durante ha effettuato la rimozione e sostituzione del cristallino dell’occhio destro in poco meno di venti minuti. “L’intervento è stato limitatamente complesso – spiega il chirurgo oculista – data l’età avanzata, il paziente presentava alcune difficoltà nel dilatare la pupilla”.

Il giorno successivo all’intervento, dopo essere stato sbandato, il paziente ha manifestato tutta la sua contentezza per il miglioramento della vista, ringraziando tutto il personale del Reparto per le attenzioni e le cure ricevute.