Lo scorso 17 gennaio gli studenti del Liceo “Alvaro” hanno dato vita al secondo Open Day, dopo quello del 14 dicembre, grazie al coinvolgimento delle studentesse e degli studenti dei vari indirizzi del Liceo (scienze umane, linguistico, economico-sociale), alla presenza di una nutrita rappresentanza di allievi delle scuole secondarie di primo grado del territorio, e all’efficace coordinamento delle molteplici iniziative da parte dei docenti. La giornata, fortemente voluta dalla Dirigente scolastica Eva Raffaella Nicolò, ha visto avvicendarsi una serie di attività che, al momento informativo, hanno affiancato il fattore artistico, ludico e di socializzazione.

Significativa la presenza di stand a tema dedicati ai vari indirizzi, con i banchetti dedicati alle scienze umane e alle lingue straniere, così come l’esposizione di riproduzioni a tema storico e geografico realizzate dagli studenti. Ad allietare il tutto, le note rock e pop dell’aula di musica, dove gli studenti hanno dato prova della loro maestria nella chitarra, nel basso e nella batteria, ma non sono mancate virtuose performance al violino.

I momenti laboratoriali hanno poi suscitato gradissimo apprezzamento tra gli studenti e i genitori in vista al liceo. Tra questi segnaliamo “L’isola che non c’è”, laboratorio sulla crescita personale e la scoperta della propria identità ispirato a Peter Pan, il “Calderone delle emozioni”, ispirato alle pozioni magiche di Harry Potter e centrato sull’intelligenza emotiva, “Alice allo specchio”, ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie e dedicato all’espressione delle emozioni.

Tutte le iniziative realizzate hanno evidenziato l’abilità degli studenti e la loro capacità di mettersi in gioco, da veri protagonisti del progetto educativo e della comunità scolastica nel suo insieme.