Un’ondata di freddo sta colpendo la Calabria già dalla scorsa notte. Le temperature sono in discesa e a ridosso quasi allo zero. I fiocchi bianchi di neve sono scesi fino ai 400 metri e nella fascia presilana c’è stata una neve abbondante. Per le prossime ore le previsioni meteo indicano ancora freddo e neve a bassa quota.

A San Giovanni in Fiore, causa del maltempo, per la giornata di oggi, lunedì 24 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse per motivi di prudenza. I mezzi comunali – ha informato la sindaca Rosaria Succurro- sono già all’opera per liberare le strade e continueranno a lavorare per tutta la giornata.