Oncologia Reggio Calabria, su 8 medici solo 4 sono autorizzati con l’Aifa a prescrivere i farmaci compresi quelli innovativi per combattere il cancro

Tra i non autorizzati L’ex primario Correale e l’attuale Said Al Sayyad.

Non c’è pace per l’oncologia di Reggio Calabria, nel reparto per anni guidato da uno degli oncologi più importanti in Italia il prof. Pierpaolo Correale. Nel reparto ci sono 8 oncologi, ma solo 4 sono autorizzati a prescrivere i farmaci innovativi. Sembra che la decisione spetta alla Regione Calabria. Tra i non autorizzati L’ex primario Correale e l’attuale Said Al Sayyad. Per combattere il cancro ci vuole sinergie tra coloro che ci lavorano. Le lotte intestine per combattere il tumore devono rimanere fuori dalla porta, nell’interesse dei pazienti afflitti da questa grave patologia. Impensabile che la Regione Calabria non si pone il problema? Chiediamo al presidente Occhiuto di trovare una soluzione positiva nell’interesse dei malati e delle loro famiglie.