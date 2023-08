Oncologia, la non riconferma a primario del prof. Pierpaolo Correale un colpo da KO per il grande ospedale metropolitano

Una lotta terribile contro uno dei migliori oncologi italiani, non si comprende la ragione. Occhiuto se ci sei batti un colpo…



La non riconferma del primario ed oncologo di fama il prof. Pierpaolo Correale è un colpo terribile per chi crede nella buona sanità. Correale è considerato tra i migliori ricercatori in Italia. Per quale ragione il Gom di Reggio Calabria non intende avvalersi delle prestazioni del noto professionista stimato in tutto il mondo della sanità? I misteri reggini…l’altro giorno leggevo un post su Facebook del noto avvocato reggino Oreste Romeo, mi ha colpito profondamente il suo accorato appello nel difendere Correale. Siamo strani noi reggini …possibile che non sappiamo difenderci le cose migliori? Adesso il commissario del Gom riconfermato a Reggio Calabria da Occhiuto, qualche spiegazione la deve dare, soprattutto per il rispetto per i tanti malati oncologici che in questi giorni ci hanno scritto alla redazione di Approdo per capire le motivazioni della non riconferma di Correale a primario. Oreste Romeo nel suo post parlava di un disegno oscuro per indebolire l’oncologia reggina…ci auguriamo che tutto ciò non sia vero…rimane l’amaro in bocca del declino della città di Reggio Calabria, dall’aeroporto alla grave crisi economica per finire il disegno del calcio nazionale di smantellare la reggina 1914 dal professionismo. Lo dobbiamo dire ad alta voce la politica a Reggio Calabria ha fallito.