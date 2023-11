Omicidio Romeo, la ferma condanna dei sindaci della piana di Gioia Tauro,

I Sindaci dell’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi” esprimono ferma condanna per l’efferato atto criminale perpetrato nella mattina di sabato contro la dottoressa Francesca Romeo e il marito dottor Antonio Napoli. L’uccisione della stimata professionista, in particolare, è stata perpetrata con metodi che riportano alla memoria pagine oscure della storia calabrese: frammenti di un passato oscuro che l’intera comunità regionale ha già dimostrato di non voler più accettare e sopportare. L’impegno di ciascun amministratore deve continuare ad essere rivolto al futuro perseverando nella legalità, nella giustizia e nella cultura, sempre a contatto con le istanze sane della popolazione. Alle famiglie Romeo e Napoli l’abbraccio sincero dei Sindaci della Piana e il sentito cordoglio per un lutto che è pietra di inciampo per la coscienza di ciascun cittadino per bene. “Città degli Ulivi” è accanto a chi lavora per una Calabria finalmente fuori dai retaggi della prevaricazione e del crimine. Una Calabria libera, giusta, migliore. Costi quel che costi.

Cittanova, 19 novembre 2023

I Sindaci Rappresentanti dell’Associazione Città degli Ulivi

Giuseppe Zampogna Francesco Cosentino