Sono stati giorni cruciali quelli appena passati per i ragazzi del duo Idone-Pavone che nell’arco di sei giorni hanno raggiunti obiettivi pieni di soddisfazione, in quanto si sono qualificati per la finale regione Under 19 e ai playoff di serie C per la promozione in serie B.

Partiamo dalle due semifinali Under 19 giocate contro la compagine di Lamezia Raffaele. Mercoledì 27 maggio alla palestra dell’ITC di Taurianova, la squadra locale è partita contratta, sentendo il peso della gara e facendo fatica in tutti i fondamentali, chiudendo a favore dei lametini con il punteggio di 21-25. Il secondo e terzo set, invece, i ragazzi del duo Idone-Pavone partono in maniera aggressiva e senza dar scampo chiudono con i parziali 25-17 e 27-17.

Al quattro set la situazione si ribalta nuovamente, i padroni di casa si ritrovano con un punteggio di 1-7 che velocemente si trasforma in 7-17. A questo punto inizia una rimonta storica che vede chiudere il set con il punteggio di 30-28 per i ragazzi di Taurianova. E’ vittoria per i ragazzi di Taurianova per 3-1 coni parziali 21-25; 25-17; 27-17; 30-28

Gara 2, svoltasi ieri pomeriggio in terra Lametina, vede la squadra di Taurianova partire in maniera irriconoscibile tanto da essere sotto di 2 set, dando sicurezza ai ragazzi della Lamezia Raffaele di aver superato il turno.

Il terzo set si apre con un parziale a favore dei ragazzi di Taurianova, 2-11, che chiudono il set 18-25, punteggio replicato anche al quarto set, 16-25. A questo punto la qualificazione era già dei ragazzi taurianovesi tantoché al tie-break, la squadra schierata era formata dai ragazzi che erano scesi poco in campo. Risultato finale 3-2 per i ragazzi taurianovesi con i parziali 21-25; 15-25; 25-18; 25-16; 15-13.

“Sono state due semifinali strepitose che resteranno nella nostra storia. Siamo partiti, in entrambe le gare con il freno tirato. Nonostante i momenti difficili – dicono Idone e Pavone – abbiamo ottenuto un risultato di gruppo in cui si è creduto set dopo set. Il merito è tutto di questo gruppo di giocatori che si sono dimostrati uniti e forti, non solo tecnicamente e tatticamente, ma anche a livello mentale sapendo reagine ai momenti di difficoltà. Ci aspetta una finale durissima con i pari età della Tonno Callipo.

Altra partita altro obiettivo, i playoff di serie C per la promozione in serie B. Incontro casalingo, svoltosi sabato pomeriggio alla palestra dell’ITC di Taurianova, contro la squadra di Rogliano. Partita senza storia con il punteggio netto di 3-0 (parziali 25-21; 25-16; 26-24) che porta la squadra locale dritta ai playoff.

Queste le parole di coach Idone: “Sicuramente non ci eravamo dati questo obiettivo ad inizio stagione ma inaspettatamente l’abbiamo centrato. Adesso dobbiamo goderci questi playoff, essere orgogliosi del risultato raggiunto e divertirci. Questo gruppo è pressappoco quello che partecipa al torneo Under 19 formato da ragazzi che si allevano e giocano con passione e che meritavano questo risultato. Adesso lasciateci sognare”.