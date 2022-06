Le ragioni di una scelta perché “Un’altra Italia è possibile”. La senatrice Bianca Laura Granato nei giorni scorsi ha annunciato la propria adesione ad “Ancora Italia” la neoformazione politica che aggrega quanti vogliono riconoscersi “nella nostra storia e nella nostra civiltà, nei nostri valori e nella nostra cultura, che fu di Dante e di Gioberti, di Machiavelli e di Vico, di Alfieri e di Manzoni. Dopo l’iniziativa tenuta nei giorni scorsi nella sala “Caduti di Nassirya” di palazzo Madama a Roma, la senatrice Granato presenterà il progetto politico “Ancora Italia” nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani alle 18 nella sala conferenze dell’Hotel Niagara, in viale Crotone 170 a Catanzaro Lido.

“Non si può parlare di politica in campagna elettorale – afferma Granato -. Per questo ho deciso di presentare il progetto politico di Ancora Italia all’indomani dei ballottaggi. Purtroppo la deriva che ha preso il nostro Paese sempre più portato ad essere schiavo dei mercati da tecnocrati tenuti in piedi da faccendieri della politica non ci consente più di stare a guardare. Ero entrata in politica proprio per invertire questa rotta e mi sono trovata a dover agire in solitudine o quasi. Oggi – conclude la senatrice Granato – finalmente ho trovato un partito che nasce con l’obiettivo di restituire al nostro bel Paese un futuro coerente con la sua storia e la vocazione naturale del suo territorio”.