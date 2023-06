Di Luigi Longo

Oltre centomila visitatori nella tre giorni dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Taurianova, guidata da Nello Stranges. La via XXIV maggio, un tappeto artistico con un colpo d’occhio eccezionale. Gli infioratori 2023 guidati dalla direzione artistica del maestro Corrado Roccaro e con la collaborazione dell’Associazione Culturale di Noto con la presidente Valentina Mammana, Accademia maestri infioratori Genzano, presidente Giampaolo Leuti, maestri infioratori Gerano, responsabile Sebastiano Placidini, Accademia di Belle Arti Reggio Calabria responsabile Francesco Scialò, associazione Pro Loco Palmi responsabile Filomena Gambettola, associazione Pro Loco Antica Kaulon presidente Nella Sigilli, gruppo infioratori i mosaici responsabile Angela Gangemi, gruppo infioratori Gallico responsabile Antonietta Iorfida, gruppo infioratori Antheja responsabile Lina Cutrupi e associazione HAlim Solarino Siracusa presidente Santina Inturrisi.

La straordinarietà del lavoro è stato apprezzato da tutta la Calabria. A Taurianova decine di pullman provenienti da tutta la Regione ed alcuni anche da fuori Calabria. Non ci sono parole per definire l’Infiorata di Taurianova, un successo che va oltre i confini della nostra amata Calabria. L’iniziativa su suggerimento della vice presidente della Regione Calabria Giusy Princi è sta dedicata alla povera Denise Galatà. Il parterre della manifestazione è stata sponsorizzata dall’imprenditore Natale Princi, dalla Regione Calabria, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Taurianova e dell’Ente Pro Loco Italiane e di Calabria Straordinaria. Tanti i politici presenti all’iniziativa, i Deputati Cannizzaro ed Aruzzolo, la vicepresidente della Giunta Regionale Giusy Princi, i Consiglieri Regionali Crinò, Cirillo, Gelardi e il Presidente del consiglio della Città degli Ulivi Zampogna. Molto apprezzato il gemellaggio con il comune di Noto, con la presenza dell’assessore Massimo Prado. L’amministrazione di Taurianova con in testa il sindaco Biasi e gli assessori Grimaldi e Fedele hanno dato un contributo interessante per la buona riuscita dell’evento. Complimenti a Tutti, il prossimo anno, Stranges e compagni stanno preparando le cose in grande. Per comprendere l’ottima riuscita della infiorata, il traffico in tilt dall’uscita della autostrada A2 mediterraneo dallo svincolo di Gioia Tauro direzione Taurianova. Anche in questo caso il prossimo anno la Prefettura organizzerà un servizio capillare per garantire viabilità alternativa.