Mario Oliverio durante una conferenza stampa svoltasi oggi pomeriggio a Bagnara, ha dichiarato: “È necessario sconfiggere la rappresentazione negativa della Calabria proiettata a livello nazionale ed internazionale. Una immagine che viene utilizzata per alimentare un pregiudizio che produce danni inestimabili e che viene strumentalizzata per giustificare commissariamenti, sospensione della vita democratica e dei diritti costituzionali – ed ha aggiunto – I calabresi meritano di essere rispettati e di vedere tutelati i loro diritti alla pari del resto degli italiani. La Ndrangheta deve essere contrastata con forza e determinazione. I calabresi onesti

sono la stragrande maggioranza e non possono piú continuare a pagare e subire, oltre al soffocamento della ndrangheta, anche il pregiudizio usato strumentalmente da forze nazionali per giustificare scelte contro il sud ed a favore di lobby ed interessi di gruppi ristretti”.