Oggi pomeriggio i Re Magi a Messignadi. Attesi migliaia di persone per il presepe vivente

900 le persone impegnati per la riuscita dell’evento

Oggi pomeriggio i Re Magi saranno la vera attrazione del presepe vivente di Messignadi di Oppido Mamertina. Una iniziativa di grandissimo livello organizzata da una associazione locale con l’impegno di una intera città. Sono 200 i figuranti oltre 700 le persone impegnati per la buona riuscita del presepe.oltre 3 mesi di preparativi per fare le cose in grande.