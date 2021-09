Si rafforza la presenza in Calabria di “Coraggio Italia”, il partito fondato dal Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, dal Governatore della Liguria, Giovanni Toti e dal Sen. Gaetano Quagliariello. Il radicamento territoriale del partito è il frutto dell’intensa opera di condivisione che sta coinvolgendo centinaia di cittadini che, delusi da una politica incapace di indicare obiettivi e prospettive, guardano oltre, consapevoli che solo una nuova classe dirigente attenta alle loro esigenze, potrà far rinascere la regione. La capillare strutturazione messa in campo in questi mesi, che ha registrato una straordinaria adesione, si arricchisce di un importante tassello. Domani, giovedì 23 settembre, alle ore 15.30, verrà inaugurata la sede di “Coraggio Italia” a Taurianova, sita in via Montegrappa n.1 (Piazza Italia). All’iniziativa saranno presenti, tra gli altri: il Presidente del gruppo “Coraggio Italia” alla Camera dei Deputati, On. Marco Marin, l’On. Maurizio D’Ettore, diversi deputati nazionali del partito ed i candidati della Circoscrizione Sud, alle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre.